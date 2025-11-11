Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Ввечері ворог знову вдарив безпілотниками по Васильківській громаді на Синельниківщині. Виникла пожежа на території приватного підприємства – її загасили.

Вночі та вранці 11 листопада росіяни обістрілли Нікопольщину з РСЗВ "Град" й артилерії. Поцілили по райцентру.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Посадовець додав, що сили ППО знищили в області один безпілотник.

Нагадаємо, ввечері 10 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Краматорськ. Протягом пів години по місту вдарили сім ударних безпілотників.