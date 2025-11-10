08:57  10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
07:47  10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
16:52  09 листопада
Дощі та туман по всій Україні: що очікувати від погоди 10 листопада
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2025, 09:28

На Дніпропетровщині легковик влетів у дерево: є загиблий та постраждала

10 листопада 2025, 09:28
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася вранці 10 листопада у Довгинцівському районі міста Кривий Ріг

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

На вулиці Дніпровське шосе водій легковика Volkswagen не впорався з куруванням, виїхав з дороги та врізався в дерево.

Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмовану пасажирку з понівеченого легковика та передали медикам для подальшої госпіталізації.

На Дніпропетровщині легковик влетів у дерево: є загиблий та постраждала

На жаль, ще один пасажир загинув. Водій після огляду медиками від госпіталізації відмовився.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

На Дніпропетровщині легковик влетів у дерево

Нагадаємо, 8 листопада на Сумщині Renault протаранив Honda під час об'їзду автобуса. Внаслідок аварії травмувалися три людини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область ДТП аварія події загиблий постраждала
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики та в "Енергоатомі", – Железняк
10 листопада 2025, 10:11
Іноземець поранив ножем відвідувача столичного клубу – поліція затримала нападника
10 листопада 2025, 09:59
Росія атакувала Україну "Кинджалами" і 67 дронами: скільки цілей вдалось збити
10 листопада 2025, 09:54
На Троєщині у Києві вночі горіли кіоски
10 листопада 2025, 09:45
Тимур Міндіч залишив Україну за кілька годин до обшуку НАБУ – УП
10 листопада 2025, 09:33
Росіяни вранці вдарили по Одесі: наслідки
10 листопада 2025, 09:14
НАБУ проводить обшук у співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча – ЗМІ
10 листопада 2025, 09:09
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
10 листопада 2025, 08:57
Ракетний удар по Дніпропетровщині: Сирський пояснив, як ворог дізнався про зібрання військових
10 листопада 2025, 08:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »