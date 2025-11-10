Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

На вулиці Дніпровське шосе водій легковика Volkswagen не впорався з куруванням, виїхав з дороги та врізався в дерево.

Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмовану пасажирку з понівеченого легковика та передали медикам для подальшої госпіталізації.

На жаль, ще один пасажир загинув. Водій після огляду медиками від госпіталізації відмовився.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 8 листопада на Сумщині Renault протаранив Honda під час об'їзду автобуса. Внаслідок аварії травмувалися три людини.