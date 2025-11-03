16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 18:42

ДБР начало расследование гибели военных на Днепропетровщине после ракетного удара 1 ноября

03 ноября 2025, 18:42
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Службы безопасности расследуют обстоятельства ракетного удара, приведшего к гибели и ранениям военных на Днепропетровщине

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование из-за гибели и ранения украинских военнослужащих во время вражеских обстрелов на Днепропетровщине.

Согласно предварительной информации, 1 ноября около 17:00 противник нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие среди личного состава.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ДБР, которая проводит все необходимые следственные действия для установления обстоятельств трагедии. Следствие проверяет, соблюдались ли требования безопасности во время воздушной тревоги и насколько эффективно было организовано укрытие для военных.

Досудебное расследование ведется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за халатное отношение к военной службе в условиях военного положения. Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Напомним, 1 ноября на Днепропетровщине произошел трагический инцидент во время открытой церемонии награждения военных, когда вражеская баллистическая ракета попала прямо в место сбора бойцов на плацу.

Среди погибших оказался опытный воин Владимир Святненко, прошедший ожесточенные бои в Крынках, Курахового и Марьянке, а накануне трагедии вернулся из заграничного отпуска, чтобы продолжить защищать Украину. Об этом сообщил журналист "ТСН" Дмитрий Святненко.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область ракетный удар Балистика погибшие обстрел военнообязанные награда потери
В Днепропетровской области 39-летний мужчина во время ссоры выстрелил женщине в голову
03 ноября 2025, 18:02
Повесток станет больше: ТЦК могут получить доступ к базам налоговой службы
03 ноября 2025, 17:37
Требовали "придуманный долг" в $50 тыс. и угрожали бизнесмену: на Днепропетровщине будут судить участников ОПГ
03 ноября 2025, 16:16
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В октябре ДТЭК вернул свет почти 3 миллионам семей
03 ноября 2025, 20:49
Постоянное "залипание" в TikTok и Reels назвали новым признаком бедности
03 ноября 2025, 20:26
ГБР начало расследование из-за удара по военной базе на Днепропетровщине
03 ноября 2025, 20:22
ЕС выделил Украине 50 млн евро: куда пойдут деньги
03 ноября 2025, 20:18
Зеленский о фронте: в Купянске продолжается зачистка, в Покровске – до 30% всех боевых действий
03 ноября 2025, 20:13
Сербские силовики задержали во время протестов 37 человек: какая причина
03 ноября 2025, 20:09
Почасовые отключения почти весь день: в Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 4 ноября
03 ноября 2025, 19:55
В Одесской области мужчина напал на военного ТЦК и ударил ножом в грудь
03 ноября 2025, 19:35
Ребенок разрисовал фломастерами кота: его забрали из семьи, а отцу девочки грозит штраф, — полиция Львовщины
03 ноября 2025, 19:30
Жительницу Тернополя оштрафовали за содержание 15 собак в квартире
03 ноября 2025, 19:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »