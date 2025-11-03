Фото: иллюстративное

Службы безопасности расследуют обстоятельства ракетного удара, приведшего к гибели и ранениям военных на Днепропетровщине

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование из-за гибели и ранения украинских военнослужащих во время вражеских обстрелов на Днепропетровщине.

Согласно предварительной информации, 1 ноября около 17:00 противник нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие среди личного состава.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ДБР, которая проводит все необходимые следственные действия для установления обстоятельств трагедии. Следствие проверяет, соблюдались ли требования безопасности во время воздушной тревоги и насколько эффективно было организовано укрытие для военных.

Досудебное расследование ведется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за халатное отношение к военной службе в условиях военного положения. Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Напомним, 1 ноября на Днепропетровщине произошел трагический инцидент во время открытой церемонии награждения военных, когда вражеская баллистическая ракета попала прямо в место сбора бойцов на плацу.

Среди погибших оказался опытный воин Владимир Святненко, прошедший ожесточенные бои в Крынках, Курахового и Марьянке, а накануне трагедии вернулся из заграничного отпуска, чтобы продолжить защищать Украину. Об этом сообщил журналист "ТСН" Дмитрий Святненко.