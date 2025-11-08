17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2025, 12:55

Влаштував нагородження попри заборони: в Дніпрі повідомили про підозру командиру батальйону після атаки РФ по військових ЗСУ

08 листопада 2025, 12:55
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Командир підрозділу безпілотних систем повідомили про підозру в ході розслідування ворожої атаки 1 листопада. Зазначається, що він провів нагородження, коли це було заборонено

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Тоді російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу "Іскандер", а також трьома безпілотниками "Герань". Тоді на території, де знаходились українські військові, командир проводив нагородження.

"Слідство встановило, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва. Командиру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану", - повідомили в ДБР.

Зазначається, що підозру оголосили через рішення, яке призвело до трагічних наслідків. Правоохоронці наголосили, що командири несуть особисту відповідальність за життя та безпеку підлеглих.

Що кажуть в прокуратурі

В Офісі генерального прокурора зазначили, що внаслідок ворожої атаки 1 листопада загинули 12 військових та 7 цивільних. Понад 30 людей отримали поранення.

"Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців. У цей час збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по полігону на Дніпропетровщині загинули люди. Також 40 поранені, 6 зникли безвісти. Усі військові.

Як відомо, Державне бюро розслідувань відкрило провадження щодо загибелі військових у Дніпропетровській області внаслідок ракетного удару.

Трагічний інцидент стався під час відкритої церемонії нагородження військових, коли ворожа балістична ракета влучила прямо в місце збору бійців на плацу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР обстріл розслідування Дніпропетровська область атака
ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти національної безпеки України
07 листопада 2025, 15:12
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Смертельна ДТП на Харківщині: водій загинув на місці
08 листопада 2025, 12:30
У Дніпрі росіяни атакували багатоповерховий будинок: є загиблі, серед поранених є діти
08 листопада 2025, 11:45
На Рівненщині мотоцикліст збив 12-річну дитину
08 листопада 2025, 09:30
9 ударів ножем: на Закарпатті чоловік вбив власного сина
08 листопада 2025, 09:00
"Мама влаштовує мені істерики": Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, яким подарунком порадував найріднішу людину
08 листопада 2025, 01:50
Акторка Анна Саліванчук зізналась, за які гроші купила квартиру в столиці в 23 роки
08 листопада 2025, 00:50
В Україні подешевшав популярний овоч: скільки тепер треба платити за кілограм
07 листопада 2025, 23:50
Майже половина кондитерських виробів з України йде за кордон: що відбувається
07 листопада 2025, 23:30
16 тисяч доларів за відстрочку від служби: в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему
07 листопада 2025, 22:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »