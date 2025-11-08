Влаштував нагородження попри заборони: в Дніпрі повідомили про підозру командиру батальйону після атаки РФ по військових ЗСУ

Фото: ДБР

Командир підрозділу безпілотних систем повідомили про підозру в ході розслідування ворожої атаки 1 листопада. Зазначається, що він провів нагородження, коли це було заборонено

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Тоді російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу "Іскандер", а також трьома безпілотниками "Герань". Тоді на території, де знаходились українські військові, командир проводив нагородження.

"Слідство встановило, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва. Командиру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану", - повідомили в ДБР.

Зазначається, що підозру оголосили через рішення, яке призвело до трагічних наслідків. Правоохоронці наголосили, що командири несуть особисту відповідальність за життя та безпеку підлеглих.

Що кажуть в прокуратурі

В Офісі генерального прокурора зазначили, що внаслідок ворожої атаки 1 листопада загинули 12 військових та 7 цивільних. Понад 30 людей отримали поранення.

"Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців. У цей час збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по полігону на Дніпропетровщині загинули люди. Також 40 поранені, 6 зникли безвісти. Усі військові.

Як відомо, Державне бюро розслідувань відкрило провадження щодо загибелі військових у Дніпропетровській області внаслідок ракетного удару.

Трагічний інцидент стався під час відкритої церемонії нагородження військових, коли ворожа балістична ракета влучила прямо в місце збору бійців на плацу.