В результате удара по полигону на Днепропетровщине погибли и пропали без вести более 10 человек, десятки получили ранения

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате удара РФ по полигону на Днепропетровщине погибли 8 человек, 40 ранены, 6 пропали без вести. Все военные

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

Вечером 1 ноября армия РФ нанесла ракетно-дроновую атаку по одному из сел на Днепропетровщине. Через несколько суток стало известно, что среди погибших и раненых были военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, которые прибыли для награждения. Это общественное подтвердили родственники погибших и раненых.

Родственники погибших и раненых также сообщали, что бригада не контактировала и не информировала их должным образом о случившемся.

"Мы вернулись в село, потому что наш собрат, который был возле магазина, не выходил на связь. Медики говорили, что восемь – 200, сорок раненых, шесть пропавших без вести. Это все среди военных. Мы хотели забрать тела, но полиция сказала, что все нужно делать через морг", – сообщил журналистам один из военнослужащих.

Напомним, Государственное бюро расследований приступило к расследованию гибели военных на Днепропетровщине после ракетного удара 1 ноября. Известно, что 1 ноября около 17:00 противник нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных.