20:00  05 ноября
Анджелина Джоли в Херсоне: актриса не освобождала охранника, а попросилась в туалет в ТЦК - СМИ
15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
05 ноября 2025, 20:52

В результате удара по полигону на Днепропетровщине погибли и пропали без вести более 10 человек, десятки получили ранения

05 ноября 2025, 20:52
иллюстративное фото: из открытых источников
В результате удара РФ по полигону на Днепропетровщине погибли 8 человек, 40 ранены, 6 пропали без вести. Все военные

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

Вечером 1 ноября армия РФ нанесла ракетно-дроновую атаку по одному из сел на Днепропетровщине. Через несколько суток стало известно, что среди погибших и раненых были военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, которые прибыли для награждения. Это общественное подтвердили родственники погибших и раненых.

Родственники погибших и раненых также сообщали, что бригада не контактировала и не информировала их должным образом о случившемся.

"Мы вернулись в село, потому что наш собрат, который был возле магазина, не выходил на связь. Медики говорили, что восемь – 200, сорок раненых, шесть пропавших без вести. Это все среди военных. Мы хотели забрать тела, но полиция сказала, что все нужно делать через морг", – сообщил журналистам один из военнослужащих.

Напомним, Государственное бюро расследований приступило к расследованию гибели военных на Днепропетровщине после ракетного удара 1 ноября. Известно, что 1 ноября около 17:00 противник нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных.

В Днепропетровской области мужчина убил знакомого кувалдой, а на следующий день умер сам: детали трагедии
05 ноября 2025, 12:44
05 ноября 2025, 12:44
Россияне атаковали три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие
05 ноября 2025, 07:33
05 ноября 2025, 07:33
РФ нанесла авиаудары по Днепропетровщине, есть погибшие
04 ноября 2025, 20:15
04 ноября 2025, 20:15
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Стало известно, сколько детей остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
05 ноября 2025, 21:59
Я хочу ошибаться в своих прогнозах, но считаю, что война только началась
05 ноября 2025, 21:46
Отключение света 6 ноября: в Укрэнерго назвали графики
05 ноября 2025, 21:25
Укрзализныця временно ограничила движение поездов в Донецкой области
05 ноября 2025, 21:19
Россияне атаковали дронами город на Харьковщине, пострадали четыре человека
05 ноября 2025, 21:09
В Покровске находится более тысячи гражданских, но их эвакуация невозможна
05 ноября 2025, 20:59
Анджелина Джоли в Херсоне: актриса не освобождала охранника, а попросилась в туалет в ТЦК - СМИ
05 ноября 2025, 20:00
Ребенку из Ивано-Франковска сделали сверхсложную операцию, признанную лучшей в мире
05 ноября 2025, 19:55
"Мы дружим семьями": жена Виталия Козловского отреагировала на поцелуй ее мужа с Могилевской
05 ноября 2025, 19:50
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
