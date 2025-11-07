11:13  07 листопада
На Чернігівщині п’яний депутат травмував поліцейського під час втечі
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
У Рівному під час пожежі загинув 4-річний хлопчик
Фото з відкритих джерел
У Дніпрі небайдужі містяни б'ють на сполох через отруєння тварин. Невідомі вбили собак прямо біля місцевої гімнації

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі у районі гімназії №75 невідомі зловмисники отруїли вуличних собак. До Комунального підприємства "Зооконтроль" вже відправили відповідну заявку.

"Можливо, хтось був свідком або знає якусь інформацію про те, хто міг це зробити, прохання відгукнутися, анонімність гарантується", – звернувся місцевий житель.

Власників тварин закликають бути уважними. Адже зловмисники могли залишати отруту в різних районах міста.

Нагадаємо, на Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку. Поліцейські завершили досудове розслідування і направили до суду матеріали. За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

