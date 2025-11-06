На Дніпропетровщині легковик влетів в електроопору й застряг: водія витягли рятувальники

Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Поблизу вулиці Василя Сухомлинського водій Ford Focus не впорався з керуванням та врізався в електроопору, внаслідок чого був заблокований в автівці.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували травмованого 43-річного чоловіка та передали його медикам. Постраждалого госпіталізували.

