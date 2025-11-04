Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясувало слідство, 71-річна жінка через стан здоров'я потребувала допомоги. Це дратувало її 50-річного сина. Після чергового прохання матері він розізлився та почав її бити. Після цього жінку госпіталізували в лікарню з численними травмами. На жаль, врятувати її життя вже не вдалось.

"Слідчі, за процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт стосовно фігуранта до суду. Йому інкримінують скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

