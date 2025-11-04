16:25  04 листопада
На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою
15:18  04 листопада
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
13:50  04 листопада
Завтра в Україні очікується до +17 градусів, подекуди пройдуть невеликі дощі
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 20:40

Просила про допомогу і розізлила: на Дніпропетровщині чоловік до смерті побив свою літню матір

04 листопада 2025, 20:40
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Дніпропетровській області правоохоронці завершили розслідування щодо вбивства жінки. 71-річна пенсіонерка померла внаслідок побиття від рук її сина

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясувало слідство, 71-річна жінка через стан здоров'я потребувала допомоги. Це дратувало її 50-річного сина. Після чергового прохання матері він розізлився та почав її бити. Після цього жінку госпіталізували в лікарню з численними травмами. На жаль, врятувати її життя вже не вдалось.

"Слідчі, за процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт стосовно фігуранта до суду. Йому інкримінують скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловік вбив свою дружину. Відомо, що під час сварки він її задушив подушкою. Тепер він під вартою чекає на свій вирок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція Дніпро
У Тернопільській області багатодітний батько підірвав себе гранатою після суперечки із дружиною
04 листопада 2025, 17:15
Подвійне вбивство в Житомирі: правоохоронці завершили розслідування
04 листопада 2025, 15:55
Подвійне вбивство на Рівненщині: загинули жінка та її брат
04 листопада 2025, 14:48
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Полковник Міноборони переправляв ухилянтів до Молдови: ціна питання - 7,5 тисячі євро
04 листопада 2025, 21:20
Відключення світла 5 листопада: в Укренерго назвали графіки
04 листопада 2025, 20:55
РФ завдала авіаударів по Дніпропетровщині, є загиблі
04 листопада 2025, 20:15
Стало відомо, коли у Києві відкриють головну ялинку країни
04 листопада 2025, 19:55
Смертельна ДТП на Одещині: іномарка зіткнулась з вантажівкою, серед постраждалих діти
04 листопада 2025, 19:55
Бійці спецпризначення показали кадри боїв у Покровську
04 листопада 2025, 19:43
Зеленський звинуватив Орбана у підтримці Путіна
04 листопада 2025, 19:31
Перешкоджання діяльності ЗСУ: в Одесі жінку засудили через TikTok-відео
04 листопада 2025, 18:40
Українські військові відбили понад два десятки ворожих атак на Покровському напрямку
04 листопада 2025, 18:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »