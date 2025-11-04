08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
08:11  04 листопада
На Миколаївщині водій збив пішохода й залишив його помирати
07:34  04 листопада
Підпалив авто через конфлікт: на Дніпропетровщині затримали 40-річного чоловіка
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 07:58

Росіяни атакували ракетою та дронами Дніпропетровщину: є загибла, 11 постраждалих

04 листопада 2025, 07:58
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

В ніч на 4 листопада російські військові атакували Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БпЛА

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Пошкоджені 12 осель. Загинула 65-річна жінка. Вісім людей постраждали, серед них – двоє дітей.

"15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка – госпіталізована у важкому стані. Як і двоє дорослих", – розповів посадовець.

Крім того, російські окупанти вдарили КАБом по Васильківській громаді. Там потрощені авто.

По Нікопольщині військові РФ били FPV-дронами, артилерією та РСЗВ "Град". Поцілили по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.

Внаслідок ворожих атак постраждали троє чоловіків – 43, 51 і 52 років. Всі лікуватимуться вдома. Понівечене авто "швидкої".

По Павлограду росіяни влучили безпілотником – пошкоджена інфраструктура.

Посадовець зазначив, що сили ППО збили на Дніпропетровщині дев'ять безпілотників.

Наслідки обстрілів на Синельниківщині:

Наслідки обстрілів на Синельниківщині
Наслідки обстрілів на Синельниківщині 4 листопада

Наслідки ворожих атак на Нікопольщині:

Наслідки ворожих атак на Нікопольщині
Наслідки ворожих атак на Нікопольщині 4 листопада
Наслідки ворожих обстрілів на Нікопольщині 4 листопада
Наслідки ворожих обстрілів на Нікопольщині

Нагадаємо, ДБР розпочало перевірку обставин ракетного удару по місцю базування українських військових на Дніпропетровщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Дніпропетровська область ракетний удар загибла безпілотники
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
"Модний вирок" на кордоні: на Львівщині вилучили брендовий одяг і взуття на понад 750 тис. грн
04 листопада 2025, 10:47
На Миколаївщині на ринку продавали фальшиві євро: затриманий 20-річний юнак
04 листопада 2025, 10:32
1000 грн для кожного: коли і як подати заявку на "Зимову підтримку"
04 листопада 2025, 10:21
Нічна атака дронів на Чернігівщині: під ударом ринок та будинки
04 листопада 2025, 10:09
На Львівщині трактор з'їхав у кювет та перекинувся: водій загинув
04 листопада 2025, 09:56
Приніс із лісу: на Житомирщині чоловік зберігав удома зброю та набої
04 листопада 2025, 09:44
Наслідки нічної атаки на Харківщині: серед постраждалих – рятувальники
04 листопада 2025, 09:39
РФ атакувала Україну шістьма ракетами С-300, балістикою та дронами: скільки цілей вдалось збити
04 листопада 2025, 09:27
Як залучення британських та американських ПВК може змінити хід війни
04 листопада 2025, 09:14
ГУР проводить спецоперацію в Покровську: тривають запеклі бої
04 листопада 2025, 09:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »