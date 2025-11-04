Росіяни атакували ракетою та дронами Дніпропетровщину: є загибла, 11 постраждалих
В ніч на 4 листопада російські військові атакували Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БпЛА
Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Пошкоджені 12 осель. Загинула 65-річна жінка. Вісім людей постраждали, серед них – двоє дітей.
"15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка – госпіталізована у важкому стані. Як і двоє дорослих", – розповів посадовець.
Крім того, російські окупанти вдарили КАБом по Васильківській громаді. Там потрощені авто.
По Нікопольщині військові РФ били FPV-дронами, артилерією та РСЗВ "Град". Поцілили по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.
Внаслідок ворожих атак постраждали троє чоловіків – 43, 51 і 52 років. Всі лікуватимуться вдома. Понівечене авто "швидкої".
По Павлограду росіяни влучили безпілотником – пошкоджена інфраструктура.
Посадовець зазначив, що сили ППО збили на Дніпропетровщині дев'ять безпілотників.
Наслідки обстрілів на Синельниківщині:
Наслідки ворожих атак на Нікопольщині:
Нагадаємо, ДБР розпочало перевірку обставин ракетного удару по місцю базування українських військових на Дніпропетровщині.