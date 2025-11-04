Фото: ОВА

В ніч на 4 листопада російські військові атакували Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БпЛА

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Пошкоджені 12 осель. Загинула 65-річна жінка. Вісім людей постраждали, серед них – двоє дітей.

"15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка – госпіталізована у важкому стані. Як і двоє дорослих", – розповів посадовець.

Крім того, російські окупанти вдарили КАБом по Васильківській громаді. Там потрощені авто.

По Нікопольщині військові РФ били FPV-дронами, артилерією та РСЗВ "Град". Поцілили по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.

Внаслідок ворожих атак постраждали троє чоловіків – 43, 51 і 52 років. Всі лікуватимуться вдома. Понівечене авто "швидкої".

По Павлограду росіяни влучили безпілотником – пошкоджена інфраструктура.

Посадовець зазначив, що сили ППО збили на Дніпропетровщині дев'ять безпілотників.

Наслідки обстрілів на Синельниківщині:

Наслідки ворожих атак на Нікопольщині:

Нагадаємо, ДБР розпочало перевірку обставин ракетного удару по місцю базування українських військових на Дніпропетровщині.