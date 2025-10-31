19:12  31 жовтня
31 жовтня 2025, 16:55

Переписувалась з дядьком з "ДНР": у Дніпрі судили агентку РФ, яка "зливала" дані ЗСУ

31 жовтня 2025, 16:55
Шевченківський районний суд міста Дніпра визнав жительку Торецька винною у державній зраді. Вона передавала дані про ЗСУ своєму дядьку, який виявився бойовиком "ДНР"

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

18-річна дівчина закінчила перший курс Костянтинівського медичного коледжу. У жовтні 2022-го вона спілкувалась у месенджерах зі своїм дядьком. Чоловік є бойовиком "ДНР". Вона надсилала йому повідомлення, що військові ЗСУ знаходяться біля приміщення АТ "Укртелеком" і музичного училища.

На суді дівчина розповіла, що її дядько виїхав ще в 2014 році. Їй було невідомо, де саме він працював, бо він проживав на тимчасово окупованій території. Вона зазначила, що коли Торецьк у 2022 році обстрілювали, вони з дядьком не обговорювали політику, а спілкувались лише на родинні теми. Про ЗСУ він не запитував, говорить вона.

Також обвинувачена зазначила, що записала таке голосове повідомлення, бо хвилювалась за бабусю та тітку, яка перенесла пʼять інсультів та була маломобільною.

Вона зазначила, що з 2014 року жила під постійними обстрілами. У 2022 році військові поселились навпроти її будинку, перед під'їздом постійно були військові автомобілі. Родина виїжджати не хотіла, бо вони сподівались, що війна закінчиться. Тому, за словами дівчини, вона розповіла про це дядькові, щоб він допоміг вмовити її батька виїхати.

Дядько обвинуваченої переслав це повідомлення іншому бойовику зі словами: "Это племяшка голосовое скинула, это что б ты понимал приблизительно на картах это все можно найти". При цьому дівчина назвала військових ЗСУ "нациками" та передала конкретну інформацію про розташування військових із привʼязкою до місцевості.

Її засудили до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

