Фото из открытых источников

Авария произошла 31 октября в Кривом Роге на улице Волонтеров. В местных СМИ показали фото с места инцидента

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что Opel двигался от шахт в сторону 95-го квартала. За рулем был 70-летний мужчина. Предварительно, ему могло стать плохо за рулем, и поэтому он не справился с управлением.

Иномарка сначала зацепила одну электросопротивление, а затем влетела в другую. К сожалению, в результате ДТП водитель погиб на месте.

Напомним, ранее в Закарпатье 18-летний водитель столкнулся с мотоциклистом. 35-летний водитель двухколесного погиб на месте от полученных травм. Проверка показала, что водитель иномарки был трезв.