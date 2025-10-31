12:51  31 октября
В Киеве липовые деревья покрылись тысячами клопов: стоит ли волноваться жителям
09:50  31 октября
18-летний сын известной телеведущей и экс-депутата вступил в ряды ВСУ
08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
31 октября 2025, 12:58

В Кривом Роге произошло жуткое ДТП: водитель влетел в электроопору и не выжил

31 октября 2025, 12:58
Фото из открытых источников
Авария произошла 31 октября в Кривом Роге на улице Волонтеров. В местных СМИ показали фото с места инцидента

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что Opel двигался от шахт в сторону 95-го квартала. За рулем был 70-летний мужчина. Предварительно, ему могло стать плохо за рулем, и поэтому он не справился с управлением.

Иномарка сначала зацепила одну электросопротивление, а затем влетела в другую. К сожалению, в результате ДТП водитель погиб на месте.

Напомним, ранее в Закарпатье 18-летний водитель столкнулся с мотоциклистом. 35-летний водитель двухколесного погиб на месте от полученных травм. Проверка показала, что водитель иномарки был трезв.

ДТП Днепр авария
31 октября 2025
