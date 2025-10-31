У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: водій влетів у електроопору і не вижив
Аварія сталась 31 жовтня в Кривому Розі на вулиці Волонтерів. У місцевих ЗМІ показали фото з місця інциденту
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Відомо, що Opel рухався від шахт у бік 95-го кварталу. За кермом був 70-річний чоловік. Попередньо, йому могло стати зле за кермом, і через це він не впорався з керуванням.
Іномарка спочатку зачепила одну електроопору, а потім влетіла в іншу. На жаль, внаслідок ДТП водій загинув на місці.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті 18-річний водій зіткнувся з мотоциклістом. 35-річний водій двоколісного загинув на місці від отриманих травм. Перевірка показала, що водій іномарки був тверезим.
