Фото: Нікопольщина/ОВА

В ніч на 31 жовтня російські війська вдарили по Дніпру. Також під атакою ворога також були Нікопольський та Синельниківський райони

Про це повідомив т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

"Ввечері та вночі ворог атакував Дніпро. Виникли пожежі. Вогонь рятувальники вже загасили", – йдеться у повідомленні.

У Синельниківському районі росіяни поцілили по Шахтарському та Покровській громаді. Застосовували БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, загорівся приватний будинок.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганець, Покровська, Червоногригорівська громади. Окупанти цілили FPV-дронами, РСЗВ "Град", артилерією. Горіла приватна оселя, займання ліквідували.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Посадовець додав, що сили ППО збили в області один безпілотник.

Фото – з Нікопольщини.

Нагадаємо, чергова масована російська атака на об'єкти енергетики України призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту.