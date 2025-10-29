Фото: ОВА

У ніч на 29 жовтня російські війська атакували Нікопольщину та Синельниківщину

Про це повідомив т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Ввечері та вночі росіяни спрямовували безпілотники на Синельниківщину – Васильківську та Миколаївську громади. Пошкоджена інфраструктура.

Не припинялися удари по Нікопольщині: під вогнем були Нікополь, Покровська (міська й сільська) та Марганецька громади.

Постраждав 38-річний чоловік – лікуватиметься амбулаторно. Спалахнула пожежа: знищене одне авто, ще два пошкоджені. Пошкоджені також інфраструктура, адмінбудівля та приватний будинок.

Посадовець додав, що вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною чотири безпілотники.

Нагадаємо, 28 жовтня росіяни скинули авіабомбу на селище на Запоріжжі. Постраждали дві людини.