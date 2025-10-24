Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами

фото: ГСЧС

В ночь на 24 октября российская армия атаковала Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.

"Никополь, Покровская и Мировская общины – российская армия била по Днепропетровщине по артиллерии и FPV-дронам", – говорится в сообщении.

В Павлоградском районе, а также Покровской общине Синельниковского района БПЛА атаковали объекты инфраструктуры. Возник пожар.

К счастью, среди пострадавших нет.

Напомним, 21 октября в Днепропетровской области российские дроны повредили дома и автомобили. Спасатели оперативно ликвидировали все пожары.