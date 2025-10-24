Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами
В ночь на 24 октября российская армия атаковала Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.
"Никополь, Покровская и Мировская общины – российская армия била по Днепропетровщине по артиллерии и FPV-дронам", – говорится в сообщении.
В Павлоградском районе, а также Покровской общине Синельниковского района БПЛА атаковали объекты инфраструктуры. Возник пожар.
К счастью, среди пострадавших нет.
Напомним, 21 октября в Днепропетровской области российские дроны повредили дома и автомобили. Спасатели оперативно ликвидировали все пожары.
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
У винницкой больницы нашли мертвых собак: правоохранители начали расследование
24 октября 2025, 10:00В Винницкой области простились с пограничником Вадимом Ужещем, погибшим на Днепропетровщине
24 октября 2025, 09:49Названа средняя зарплата госслужащих в Украине
24 октября 2025, 09:23С начала 2025 года в Украине в ДТП погибли более 2,2 тыс. человек
24 октября 2025, 08:42Укрзализныця предупредила об изменениях движения поездов и задержках из-за российских атак
24 октября 2025, 08:17РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
24 октября 2025, 08:05Силы обороны за сутки обезвредили еще 910 окупантов
24 октября 2025, 07:49В Германии хотят ужесточить миграционные правила для молодых украинцев
24 октября 2025, 07:33Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 07:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »