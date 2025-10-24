08:29  24 октября
Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 08:29

Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами

24 октября 2025, 08:29
фото: ГСЧС
В ночь на 24 октября российская армия атаковала Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.

"Никополь, Покровская и Мировская общины – российская армия била по Днепропетровщине по артиллерии и FPV-дронам", – говорится в сообщении.

В Павлоградском районе, а также Покровской общине Синельниковского района БПЛА атаковали объекты инфраструктуры. Возник пожар.

К счастью, среди пострадавших нет.

Напомним, 21 октября в Днепропетровской области российские дроны повредили дома и автомобили. Спасатели оперативно ликвидировали все пожары.

