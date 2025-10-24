Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та FPV-дронами

фото: ДСНС

У ніч на 24 жовтня російська армія била по Дніпропетровщині з артилерії та FPV-дронами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.

"Нікополь, Покровська та Мирівська громади – російська армія била по Дніпропетровщині з артилерії та FPV-дронами", – йдеться у повідомленні.

У Павлоградському районі, а також Покровській громаді Синельниківського району БпЛА атакували об’єкти інфраструктури. Виникла пожежа.

На щастя, серед людей постраждалих немає.

Нагадаємо, 21 жовтня на Дніпропетровщині російські дрони пошкодили будинки та автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі.