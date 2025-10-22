13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
22 жовтня 2025, 18:02

У Дніпрі померла 17-річна дівчина, яка стрибнула з Амурського мосту

22 жовтня 2025, 18:02
У Дніпрі померла 17-річна Вікторія Конопльова, яка кілька днів тому намагалася вкоротити собі віку, стрибнувши з Амурського мосту. Попри зусилля лікарів, дівчина померла в лікарні 22 жовтня

Про це повідомляє місцевий телеканал D1 із посиланням на родичів Вікторії, RegioNews.

Її сестра підтвердила факт смерті, але не уточнила деталей.

За даними слідства, 19 жовтня Вікторія пішла з дому та зникла. Родина звернулася до поліції, і згодом стало відомо, що дівчина стрибнула у річку з Амурського мосту.

Випадковий перехожий помітив це та викликав рятувальників і медиків.

Водолази дістали Вікторію з води за 100 метрів від берега. Їй надавали першу допомогу на місці, після чого госпіталізували у вкрай тяжкому стані.

Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, постраждалій одразу надали серцево-легеневу реанімацію і передали медикам.

міст Дніпро суїцид
16 жовтня 2025
07 серпня 2025
