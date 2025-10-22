У Дніпрі померла 17-річна дівчина, яка стрибнула з Амурського мосту

У Дніпрі померла 17-річна Вікторія Конопльова, яка кілька днів тому намагалася вкоротити собі віку, стрибнувши з Амурського мосту. Попри зусилля лікарів, дівчина померла в лікарні 22 жовтня

Про це повідомляє місцевий телеканал D1 із посиланням на родичів Вікторії, RegioNews.

Її сестра підтвердила факт смерті, але не уточнила деталей.

За даними слідства, 19 жовтня Вікторія пішла з дому та зникла. Родина звернулася до поліції, і згодом стало відомо, що дівчина стрибнула у річку з Амурського мосту.

Випадковий перехожий помітив це та викликав рятувальників і медиків.

Водолази дістали Вікторію з води за 100 метрів від берега. Їй надавали першу допомогу на місці, після чого госпіталізували у вкрай тяжкому стані.

Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, постраждалій одразу надали серцево-легеневу реанімацію і передали медикам.