22 октября 2025, 14:55

В Днепре спасают жизнь женщины, которой выстрелили в лицо

22 октября 2025, 14:55
Фото: Нацполиция
В Днепре в больнице Мечникова врачи спасают 57-летнюю женщину из Донецкой области. Она потеряла всю семью: погибли ее сыновья и муж

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

57-летняя Ольга жила в селе Звановка Донецкой области. Там вместе с 65-летним мужчиной и двумя сыновьями 35 и 32 лет она пряталась в подвале от вражеских дронов. Когда младший сын пошел за водой, россияне вошли в подвал.

Всю семью пытали в течение суток. Затем россияне застрелили их. Пуля попала Ольге в лицо, и потому россияне подумали, что она тоже мертва, как ее муж и сыновья. Однако она чудом выжила. В тяжелом состоянии ее доставили в Днепр.

Всю ночь анестезиологи готовили женщину к утренней операции, чтобы достать из нее вражеский шар.

Напомним, ранее сообщалось, что в Никопольском районе российские обстрелы FPV-дронами и артиллерией оставили раненую 66-летнюю женщину и поврежденную инфраструктуру.

