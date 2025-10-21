Фото: голова Дніпропетровської ОВА

Місцева влада повідомляє про численні пошкодження інфраструктури та поранення цивільної особи через обстріли Нікопольщини

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини тривають обстріли з боку російських військ. Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію, завдаючи ударів по райцентру, а також Покровській та Мирівській громадах.

Чотири п’ятиповерхівки зазнали пошкоджень

Внаслідок обстрілів постраждала 66-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості, наразі вона отримує необхідну медичну допомогу. Крім того, внаслідок ударів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальні служби.

Пошкоджено кілька об’єктів інфраструктури: постраждали чотири п’ятиповерхівки, два автомобілі та газогін.

Руйнування після обстрілів у Нікопольському районі

У Синельниківському районі російські війська застосували касетні боєприпаси, найбільше постраждала Покровська громада. На щастя, серед цивільного населення потерпілих немає. Місцеві служби закликають мешканців залишатися обережними та дотримуватися сигналів повітряної тривоги.

