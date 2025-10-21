19:59  21 жовтня
21 жовтня 2025, 19:25

У Нікопольському районі 66-річна жінка поранена під час обстрілів РФ

21 жовтня 2025, 19:25
Фото: голова Дніпропетровської ОВА
Місцева влада повідомляє про численні пошкодження інфраструктури та поранення цивільної особи через обстріли Нікопольщини

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини тривають обстріли з боку російських військ. Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію, завдаючи ударів по райцентру, а також Покровській та Мирівській громадах.

Чотири п’ятиповерхівки зазнали пошкоджень

Внаслідок обстрілів постраждала 66-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості, наразі вона отримує необхідну медичну допомогу. Крім того, внаслідок ударів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальні служби.

Пошкоджено кілька об’єктів інфраструктури: постраждали чотири п’ятиповерхівки, два автомобілі та газогін.

Руйнування після обстрілів у Нікопольському районі

У Синельниківському районі російські війська застосували касетні боєприпаси, найбільше постраждала Покровська громада. На щастя, серед цивільного населення потерпілих немає. Місцеві служби закликають мешканців залишатися обережними та дотримуватися сигналів повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося про атаку дрона в Сумах, внаслідок якої поранення отримали дев’ятеро людей. Експерти зафіксували влучання у проїжджу частину міста.

Дніпропетровська область обстріли FPV-дрон поранені атака Нікопольщина
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
