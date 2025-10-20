11:28  20 жовтня
У центрі Полтави водій побив кур'єра доставки
10:55  20 жовтня
У Дніпрі судили пару, яка намагалась підірвати військового
08:24  20 жовтня
На Одещині п'яний водій наїхав на пенсіонерку: жінка загинула
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2025, 12:35

У Дніпрі врятували дикого птаха, який не міг злетіти

20 жовтня 2025, 12:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі небайдужі люди врятували птаха. Відомо, що в нього щось сталось з крилом

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось на житловому масиві Придніпровськ. Там місцевий житель побачив дикого яструба. У птаха щось сталось з крилом, і тому він не міг злетіти. Чоловік не залишив пернатого в біді: він звернувся до фахівців, щоб яструба не розірвали дворові собаки.

Зараз птаха вже забрали спеціалісти, і він отримує потрібну допомогу.

Варто зазначити, що яструби — це хижі птахи. Вони полюють на птахів меншого розміру та дрібних ссавців. Яструби доволі вʼюнкі та добре маневрують під час польоту, що дозволяє їм легко пересуватися серед дерев та одночасно полювати на здобич, яка ховається у лісі.

Нагадаємо, раніше на Київщині знайшли великого птаха, який не міг злетіти. Волонтери погодились взяти орлана під свою опіку. Лікарі діагностували у птаха черепно-мозкову травму, виснаження та бактеріальну інфекцію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
тварини птах
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
СБУ проводить обшуки у родичів детектива НАБУ
20 жовтня 2025, 15:19
Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі
20 жовтня 2025, 14:59
Відомий генерал прийняв нову посаду і працюватиме на Харківщині
20 жовтня 2025, 14:54
У Тернополі водій електросамоката збив жінку і втік
20 жовтня 2025, 14:25
На Одещині судили браконьєра, який наловив риби на 215 тис. грн
20 жовтня 2025, 13:59
Ринок нерухомості: що зараз купують і орендують у Харкові
20 жовтня 2025, 13:46
Смертельна ДТП на Житомирщині: Lexus влетів у вантажівку
20 жовтня 2025, 13:39
В Одесі до 10 років засудили 30-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню доньку цивільної дружини
20 жовтня 2025, 13:36
Масштабна ДТП під Житомиром: зіткнулися п'ять машин
20 жовтня 2025, 13:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »