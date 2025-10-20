Фото з відкритих джерел

У Дніпрі небайдужі люди врятували птаха. Відомо, що в нього щось сталось з крилом

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось на житловому масиві Придніпровськ. Там місцевий житель побачив дикого яструба. У птаха щось сталось з крилом, і тому він не міг злетіти. Чоловік не залишив пернатого в біді: він звернувся до фахівців, щоб яструба не розірвали дворові собаки.

Зараз птаха вже забрали спеціалісти, і він отримує потрібну допомогу.

Варто зазначити, що яструби — це хижі птахи. Вони полюють на птахів меншого розміру та дрібних ссавців. Яструби доволі вʼюнкі та добре маневрують під час польоту, що дозволяє їм легко пересуватися серед дерев та одночасно полювати на здобич, яка ховається у лісі.

Нагадаємо, раніше на Київщині знайшли великого птаха, який не міг злетіти. Волонтери погодились взяти орлана під свою опіку. Лікарі діагностували у птаха черепно-мозкову травму, виснаження та бактеріальну інфекцію.