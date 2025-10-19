13:13  19 жовтня
19 жовтня 2025, 12:55

Внаслідок ворожого удару у Шахтарському госпіталізовано 11 людей, пошкоджено 14 будинків та 30 авто

19 жовтня 2025, 12:55
Фото: ДніпроОДА
Місцеві служби оперативно реагували на наслідки обстрілу у Шахтарському, рятуючи мешканців та ліквідуючи пожежі

Про це повідомляють у ДніпроОДА, передає RegioNews.

У місті Шахтарське рятувальники ліквідували пожежі, що виникли після ворожого обстрілу. За попередніми даними, пошкоджено 14 п’ятиповерхових житлових будинків та один магазин. Поруч із багатоповерхівками також знищено близько тридцяти автомобілів – деякі повністю, інші частково.

Пожежники ліквідовують вогонь після обстрілу

Унаслідок обстрілу постраждали 11 осіб. У постраждалих зафіксовані осколкові поранення, порізи та забої. Більшість госпіталізованих перебувають у стані середньої тяжкості. Найскладніший випадок – 69-річна жінка, яка отруїлася продуктами горіння та наразі потребує інтенсивного лікування.

Місцеві служби одразу надали допомогу мешканцям. Людей, чийі квартири були пошкоджені, тимчасово розмістили у Пункті незламності та шелтері. Працює спеціальна комісія, яка документує руйнування, а комунальні служби прибирають уламки. Частину будівельних матеріалів для тимчасового ремонту надала місцева влада, додатково допомагають волонтери, доставляючи плівку та дошки для закриття пошкоджених вікон.

Руйнування житлових будинків зафіксували комісії

Мешканців, які залишилися без житла, забезпечать гарячим харчуванням та місцями для ночівлі. Постраждалі можуть звертатися за допомогою до відповідних пунктів. Представники поліції приймають заяви про пошкоджене майно, а процес відшкодування здійснюватиметься через платформу "єВідновлення".

Раніше повідомлялося, Сумщина опинилася під масованим обстрілом ворога, через який постраждали четверо цивільних. Загалом зафіксовано 58 атак по території області, під вогнем опинилися 48 населених пунктів.

