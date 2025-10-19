13:13  19 жовтня
У Парижі з Лувра злочинці викрали 9 коштовностей часів Наполеона
20:52  18 жовтня
РФ скинула авіабомбу на місто в Харківській області
12:07  19 жовтня
На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження
19 жовтня 2025, 09:20

На Дніпропетровщині через атаку дрона постраждали 10 людей: одна жінка у тяжкому стані

19 жовтня 2025, 09:20
Фото: Телеграм/голова Дніпропетровської ОВА
Унаслідок нічних атак безпілотників і артилерії зазнали руйнувань житлові будинки та об’єкти інфраструктури, є поранені

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У ніч проти 19 жовтня російські війська знову атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Найбільше постраждали населені пункти Синельниківського та Нікопольського районів.

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину

У Шахтарській громаді після влучання БпЛА поранення дістали десятеро людей, серед них одна жінка – у тяжкому стані. Вибухи спричинили пожежі у трьох багатоповерхівках, а також зруйнували приватний будинок у Межівській громаді. У Миколаївській громаді внаслідок ударів пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Зруйновані будинки й пошкоджена інфраструктура

На Нікопольщині ворог обстрілював територію з артилерії та застосовував дрони. У Покровській громаді спалахнув дах приватного будинку, а також пошкоджено дві автівки та лінію електропередач. Райцентр також зазнав обстрілів.

Рятувальники ліквідують пожежі

ППО цієї ночі збила над областю чотири безпілотники. У Повітряному командуванні зазначили, що атаки були масованими, однак більшості цілей вдалося не допустити до об’єктів критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, російська армія застосувала керовані авіабомби у місті Лозова Харківської області. Внаслідок ворожого удару постраждало 6 людей.

UPD: Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки зросла до 11. За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, пошкоджено сім багатоповерхівок, 27 авто (дев’ять із них знищено), магазин та електроопору.

