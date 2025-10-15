На Дніпропетровщині жінка прийшла в гості до знайомого та вкрала його картку

Фото: Нацполіція

Це сталось влітку цього року. Жінка була в гостях у свого знайомого. Коли він вийшов до іншої кімнати, вона вкрала гроші та його банківську картку. Використовуючи те, що вона знає PIN-код, вона зняла з чужої картки понад 67 тисяч гривень.

Правоохоронці вже скерували обвинувальний акт до суду. Їй загрожує позбавлення волі до восьми років.

