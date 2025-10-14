11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня 2025, 18:51

На Дніпропетровщині через атаки дронів загинула жінка, пошкоджені будинки

14 жовтня 2025, 18:51
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Протягом доби Дніпропетровщина зазнала кількох атак, унаслідок яких пошкоджено житлові та інфраструктурні об’єкти, а також є загиблі

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Російські війська уночі атакували Дніпропетровську область безпілотниками, однак сили протиповітряної оборони змогли знищити три ворожі повітряні цілі. Про це повідомили у Повітряному командуванні. Попри успішну роботу оборонців неба, атака спричинила руйнування на території регіону.

Обстріли завдали руйнувань на території області

У Павлограді внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури. Крім того, протягом доби під інтенсивними обстрілами перебувала Нікопольщина. Російські війська застосовували FPV-дрони та артилерію, влучаючи по самому Нікополю, а також по Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.

За інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації, унаслідок обстрілів загинула жінка. Пошкоджено шість приватних будинків, кілька господарських і надвірних споруд, а також три теплиці.

На Синельниківщині ворог завдав авіаційного удару по Покровській громаді, використавши керовану авіаційну бомбу. Унаслідок удару зруйновано частину газогону. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і проводять відновлювальні роботи.

Раніше повідомлялося, у президентському офісі обговорюють можливі кадрові перестановки. Серед них – перехід голови ДніпроОВА Сергія Лисака на керівну посаду в Одеській міській адміністрації.

