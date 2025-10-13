Фото з відкритих джерел

У Дніпрі на житловому масиві Парус помітили собак, які охороняли машину. У "банді" було чотири пухнастики

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Перехожі помітили собак та почали їх знімати. Травини гучно лаяли та гарчали: вони не підпускали нікого до автомобіля. Видно, що собаки охороняли мінівен свого господар.

Як довго там просиділи собаки, ніхто не знає. В коментарях в соціальних мережах люди стали жартувати та згадувати анекдот, у якому грабіжники зняли колеса з автівки, у якій був собака та залишили записку: не сваріть песика — він дуже голосно гавкав.

Нагадаємо, у Дніпрі зоозахисники рятують собаку, яку на Миколаївщині кинули господарі. Собака близько трьох років жила у ямі зі сміттям, і навіть не пам'ятала, як ходити.