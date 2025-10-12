Фото: Дніпровська ОВА

Про це повідомляють у Дніпровській ОВА, передає RegioNews.

Увечері 11 жовтня та впродовж ночі російські війська продовжували обстріли населених пунктів Дніпропетровської області. Найбільше постраждали Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони. Під вогнем опинилися житлові квартали та об’єкти інфраструктури, однак, за попередньою інформацією, під час нічних атак люди не постраждали.

Руйнування після обстрілів у Нікопольському районі

По Нікопольському району ворог відкрив вогонь із важкої артилерії, обстрілявши районний центр і Покровську громаду. На місцях працюють аварійні служби, які фіксують масштаби пошкоджень та надають допомогу місцевим жителям. Ближче до світанку вибухи пролунали в Павлоградському районі – туди окупанти спрямували безпілотник. Внаслідок влучання зайнявся один із об’єктів інфраструктури, пожежу оперативно ліквідували.

Ще один дрон противник запустив по Покровській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки згорів легковий автомобіль, проте ніхто з людей не постраждав. За даними Повітряного командування "Схід", сили протиповітряної оборони збили 3 ворожі БпЛА над територією області.

Нагадаємо, вдень 11 жовтня внаслідок атаки FPV-дроном у Нікополі загинула 23-річна жінка. У результаті інших ударів постраждали 62-річний чоловік і 37-річна жінка, а на Синельниківщині травм зазнала 11-річна дівчинка. У Нікополі пошкоджені житловий будинок, магазин та об’єкти інфраструктури. Правоохоронці документують наслідки обстрілів і фіксують усі факти воєнних злочинів.

Раніше повідомлялося, внаслідок авіаудару по Костянтинівці російська армія зруйнувала церкву та житлові будинки, загинули 2 місцевих мешканця 49 і 56 років. Серед постраждалих опинилася сім’я з маленькою дитиною, яка дивом врятувалася.