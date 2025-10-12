16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
16:15  11 жовтня
На Чернігівщині знищили боєприпас "Іскандер-К", що впав біля житлових будинків
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2025, 09:07

На Дніпропетровщині збили 3 ворожі БпЛА: що відомо про наслідки атак

12 жовтня 2025, 09:07
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Ворожі обстріли не припиняються, російська армія вдарила по кількох районах Дніпропетровщини, спричинивши нові руйнування

Про це повідомляють у Дніпровській ОВА, передає RegioNews.

Увечері 11 жовтня та впродовж ночі російські війська продовжували обстріли населених пунктів Дніпропетровської області. Найбільше постраждали Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони. Під вогнем опинилися житлові квартали та об’єкти інфраструктури, однак, за попередньою інформацією, під час нічних атак люди не постраждали.

Руйнування після обстрілів у Нікопольському районі

По Нікопольському району ворог відкрив вогонь із важкої артилерії, обстрілявши районний центр і Покровську громаду. На місцях працюють аварійні служби, які фіксують масштаби пошкоджень та надають допомогу місцевим жителям. Ближче до світанку вибухи пролунали в Павлоградському районі – туди окупанти спрямували безпілотник. Внаслідок влучання зайнявся один із об’єктів інфраструктури, пожежу оперативно ліквідували.

Ще один дрон противник запустив по Покровській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки згорів легковий автомобіль, проте ніхто з людей не постраждав. За даними Повітряного командування "Схід", сили протиповітряної оборони збили 3 ворожі БпЛА над територією області.

Нагадаємо, вдень 11 жовтня внаслідок атаки FPV-дроном у Нікополі загинула 23-річна жінка. У результаті інших ударів постраждали 62-річний чоловік і 37-річна жінка, а на Синельниківщині травм зазнала 11-річна дівчинка. У Нікополі пошкоджені житловий будинок, магазин та об’єкти інфраструктури. Правоохоронці документують наслідки обстрілів і фіксують усі факти воєнних злочинів.

Раніше повідомлялося, внаслідок авіаудару по Костянтинівці російська армія зруйнувала церкву та житлові будинки, загинули 2 місцевих мешканця 49 і 56 років. Серед постраждалих опинилася сім’я з маленькою дитиною, яка дивом врятувалася.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Дніпропетровська область БПЛА Нікопольщина Синельникове шахеди
Трамп і Зеленський обговорили поставки Tomahawk в Україну
11 жовтня 2025, 19:11
РФ скинула бомбу на церкву в Костянтинівці, є жертви
11 жовтня 2025, 18:37
Зеленський поговорив із Трампом: які домовленості обговорили президенти
11 жовтня 2025, 17:07
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Харківщині внаслідок обстрілів БпЛА – 5 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка
12 жовтня 2025, 11:20
На Донеччині під обстріл потрапили два райони - 4 загиблих і 9 поранених
12 жовтня 2025, 10:24
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
12 жовтня 2025, 09:59
Втрати російської армії в Україні перевищили 1,1 млн осіб – Генштаб
12 жовтня 2025, 09:30
3D-принтери: технології майбутнього вже сьогодні
11 жовтня 2025, 19:27
Трамп і Зеленський обговорили поставки Tomahawk в Україну
11 жовтня 2025, 19:11
РФ скинула бомбу на церкву в Костянтинівці, є жертви
11 жовтня 2025, 18:37
Погода 12 жовтня: де в Україні не обійтися без парасольки
11 жовтня 2025, 18:18
В Одесі мікроавтобус проїхав на червоне і врізався в легковик: восьмеро постраждалих
11 жовтня 2025, 17:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »