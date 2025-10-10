Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі 10 жовтня внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників та ракет вибухи лунали в Дніпрі, Кам’янському та на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У регіоні постраждав 66-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

В Українській громаді Синельниківського району через влучання дронів зайнялися комбайн, вантажівка та господарська споруда. Також БпЛА влучили по Миколаївській громаді – там зайнявся приватний будинок.

Нікопольщина теж опинилася під обстрілом: росіяни били із артилерії та РСЗВ "Град", постраждали Нікополь і Марганець. Обстеження територій триває.

За інформацією Повітряного командування, сили ППО збили в регіоні близько 60 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Київ вночі 10 жовтня постраждали дев'ятеро людей, п'ятеро з них перебувають у лікарнях.

Через складну ситуацію в енергетичній системі столиці 10 жовтня рух поїздів Київського метрополітену здійснюється зі змінами.