15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
09 жовтня 2025, 18:48

Обстріли Дніпропетровщини: постраждав 68-річний житель, зруйновані кілька будинків

09 жовтня 2025, 18:48
Фото: Телеграм/голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину, під вогнем опинилися кілька громад Нікопольського району, є поранений серед мирного населення

Про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА, передає RegioNews.

Увечері 9 жовтня в Дніпрі та області було неспокійно – російські війська продовжили обстріли території регіону. Під удар потрапили населені пункти Нікопольського району, зокрема сам Нікополь, а також Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Ворог застосовував артилерію та FPV-дрони, унаслідок чого постраждав мирний житель.

Зруйновані житлові будинки та об’єкти інфраструктури

За інформацією обласної влади, поранення отримав 68-річний чоловік. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості, наразі медики надають необхідну допомогу. Внаслідок атак пошкоджене місцеве підприємство, зайнялися нежитлова будівля та приватний будинок. Ще чотири оселі зазнали руйнувань, постраждала господарська споруда та лінії електропередач.

Рятувальники ліквідували осередки займання, фахівці комунальних служб працюють над відновленням електропостачання. Військові зазначають, що обстріли Нікопольщини тривають практично щодня, тому жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до її завершення.

Раніше повідомлялося, в Дніпрі під час повітряної тривоги стався вибух, який міг бути наслідком удару керованою авіабомбою. Після детонації в небі було видно густий чорний дим.

Дніпро Дніпропетровська область Нікопольщина поранені зруйновані будинки FPV-дрон
09 жовтня 2025
