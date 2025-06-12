В Одесской области пьяный мужчина угнал авто и уехал домой

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в Березовском районе во время комендантского часа. Чтобы не возвращаться домой из одной деревни в другую пешком, мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрал из чужого двора легковой автомобиль "ВАЗ", оставшийся владельцем незакрытым.

Полицейские разыскали злоумышленника на одной из полевых дорог, по которой он возвращался домой.

На месте в отношении нарушителя полицейские составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, а за кражу авто ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области грузовик сбил мотоциклиста.