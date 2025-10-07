21:59  07 жовтня
В Одесі чоловік кинув гранати у людей
20:30  07 жовтня
У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції
17:59  07 жовтня
Завтра в Україні прогнозують дощі та сильний вітер
07 жовтня 2025, 20:30

У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції

07 жовтня 2025, 20:30
Фото: Нацполіція
Правоохоронці затримали чоловіка під час комендантської години. Він був на краденому скутері

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Під час комендантської години патрульний екіпаж помітив чоловіка на скутері Yamaha Jog. Коли чоловік помітив правоохоронців, він різко почав тікати. Проте втеча не вдалась. Правоохоронці затримали його і з'ясували, що транспорт йому не належить.

Виявилось, що чоловік вкрав скутер, який стояв на Крутогірному узвозі у Соборному районі. Тепер йому повідомили про підозру, і йому загрожує ув'язнення до 8 років.

Нагадаємо, на Одещині п'яний чоловік вкрав авто. Подія сталася в Березівському районі під час комендантської години. Щоб не повертатися додому з одного села в інше пішки, чоловік у стані алкогольного сп'яніння забрав із чужого подвір'я легковий автомобіль "ВАЗ", який власник залишив незачиненим.

Акторка Катерина Кузнецова відверто розповіла про романи на знімальних майданчиках
07 жовтня 2025, 23:00
В Одесі чоловік кинув гранати у людей
07 жовтня 2025, 21:59
У Вінниці затримали 51-річного чоловіка за викрадення дороговартісного автомобіля LEXUS
07 жовтня 2025, 21:15
Підприємство з експорту ягід на Волині ухилилося від податків та ренти на 4,5 млн грн
07 жовтня 2025, 21:00
33-річний чоловік постраждав під час ворожих обстрілів у Нікопольському районі Дніпропетровщини
07 жовтня 2025, 20:47
У Полтавській області відновили постачання води та електроенергії після російських атак
07 жовтня 2025, 20:41
На Закарпатті двоє молодиків викрали у жінки понад 5100€
07 жовтня 2025, 20:32
Гроші на профогляд через "Дію": хто з українців зможе скористатися програмою
07 жовтня 2025, 20:17
На окупованому Запоріжжі палять портрети Путіна: місцеві жителі демонструють позицію
07 жовтня 2025, 20:10
