Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали чоловіка під час комендантської години. Він був на краденому скутері

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Під час комендантської години патрульний екіпаж помітив чоловіка на скутері Yamaha Jog. Коли чоловік помітив правоохоронців, він різко почав тікати. Проте втеча не вдалась. Правоохоронці затримали його і з'ясували, що транспорт йому не належить.

Виявилось, що чоловік вкрав скутер, який стояв на Крутогірному узвозі у Соборному районі. Тепер йому повідомили про підозру, і йому загрожує ув'язнення до 8 років.

Нагадаємо, на Одещині п'яний чоловік вкрав авто. Подія сталася в Березівському районі під час комендантської години. Щоб не повертатися додому з одного села в інше пішки, чоловік у стані алкогольного сп'яніння забрав із чужого подвір'я легковий автомобіль "ВАЗ", який власник залишив незачиненим.