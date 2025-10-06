Фото: Нацполіція

У Дніпрі будуть судити військового ТЦК. Він безпідставно списував з військового обліку 17 придатних до служби чоловіків

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Зазначається, що військовий, використовуючи власний електронний цифровий підпис, заходив до спеціалізованого реєстру військовозобов’язаних "Оберіг", прописував чоловікам, що вони нібито визнані непридатними. Таким чином, призову уникнули 17 людей.

Відомо, що серед них був брат військового та його знайомі. Кілька з них вже виїхали за кордон.

"Військовослужбовець обвинувачується у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, вчиненій повторно та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1, 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 114-1 КК України)", - зазначили правоохоронці.

Військовому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.