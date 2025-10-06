12:44  06 октября
UA | RU
06 октября 2025, 15:56

В Кривом Роге ремонтируют памятники, но советская символика до сих пор на месте

06 октября 2025, 15:56
Фото: "Відомо"
українською мовою

В Кривом Роге ежегодно выделяют бюджетные средства на ремонт памятников и мемориалов, в том числе тех, на которых до сих пор сохранилась советская символика

Об этом пишет издание "Відомо", передает RegioNews.

По данным городских властей, расходы на ремонты за последние годы несколько уменьшились: более 730 тыс. грн. в 2023 году, свыше 812 тыс. грн. в 2024 году и 495 тыс. грн. в 2025 году.

Несмотря на четвертый год войны, на монументах в городе все еще можно увидеть серпы, молоты и звезды. Закон Украины № 315-VIII от 2015 года предусматривает смену советской символики на украинский, сохраняя при этом мемориалы для чествования погибших.

Монумент "Победа" воинам III Украинского фронта, освобождающим Кривой Рог

Так, в Металлургическом районе был отремонтирован обелиск на Братской могиле советских воинов, стела Героев у монумента "Победа" и сам монумент "Победа" воинам III Украинского фронта.

На ремонтные работы выделили более 120 тысяч гривен

В Саксаганском районе ремонтировали скульптуру "118 работников рудоуправления им. Кирова", а Долгинцевский район обновил несколько братских могил и памятник воинам-водителям БМ-13 "Катюша".

На памятник воинам-водителям БМ-13 "Катюша" потратили почти 27 тысяч гривен

Однако некоторые мемориалы, в частности в честь 66-й годовщины освобождения Украины в Саксаганском районе, до сих пор находятся в заброшенном состоянии: облупленная краска, отбитые плиты и часы.

Выделенные на ремонт средства получают местные предприниматели, которые часто выигрывают несколько тендеров подряд.

Напомним, в Одессе останутся неизменными названия 15 улиц и 7 переулков, наименование которых связано с российскими деятелями.

Днепропетровская область Кривой Рог декоммунизация
