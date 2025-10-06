У Кривому Розі ремонтують пам'ятники, але радянська символіка досі на місці

Фото: "Відомо"

У Кривому Розі щороку виділяють бюджетні кошти на ремонт памʼятників та меморіалів, зокрема й тих, на яких досі збереглася радянська символіка

Про це пише видання "Відомо", передає RegioNews.

За даними міської влади, витрати на ремонти за останні роки трохи зменшилися: понад 730 тис. грн у 2023 році, понад 812 тис. грн у 2024 році та 495 тис. грн у 2025 році.

Незважаючи на четвертий рік війни, на монументах у місті все ще можна побачити серпи, молоти та зірки. Закон України № 315-VIII від 2015 року передбачає зміну радянської символіки на українську, зберігаючи при цьому меморіали для вшанування загиблих.

Монумент "Перемога" воїнам III Українського фронту, які визволяли Кривий Ріг

Так, у Металургійному районі відремонтували обеліск на Братській могилі радянських воїнів, стелу Героїв біля монумента "Перемога" та сам монумент "Перемога" воїнам III Українського фронту.

На ремонтні роботи виділили понад 120 тисяч гривень

У Саксаганському районі ремонтували скульптуру "118 працівникам рудоуправління ім. Кірова", а Довгинцівський район оновив кілька братських могил та памʼятник воїнам-водіям БМ-13 "Катюша".

На пам'ятник воїнам-водіям БМ-13 "Катюша" витратили майже 27 тисяч гривень

Проте деякі меморіали, зокрема на честь 66-ї річниці визволення України у Саксаганському районі, досі перебувають у занедбаному стані: облуплена фарба, відбиті плити та відсутній годинник.

Виділені на ремонти кошти отримують місцеві підприємці, які часто виграють кілька тендерів підряд.

