В Одессе не будут переименовывать некоторые улицы, названные в честь российских деятелей
В городе останутся неизменными названия 15 улиц и 7 переулков, наименование которых связано с российскими деятелями
Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщили в ОО "Деколонизация. Украина".
В ответе на запрос общественных деятелей директор Департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга отметил, что по выводам топонимической комиссии эти улицы не подпадают под действие законов о декоммунизации и деколонизации топонимов.
В частности, на карте города останутся улицы российских литераторов Николая Гумилева, Александра Блока, два Первомайских переулка, улицы Левитана, Куприна, Анны Ахматовой и переулок Маршала Малиновского.
Напомним, в Одессе работало незаконное казино: организатора отправили под суд.
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