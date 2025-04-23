В Одессе не будут переименовывать некоторые улицы, названные в честь российских деятелей

фото: иллюстративное

В городе останутся неизменными названия 15 улиц и 7 переулков, наименование которых связано с российскими деятелями

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщили в ОО "Деколонизация. Украина".

В ответе на запрос общественных деятелей директор Департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга отметил, что по выводам топонимической комиссии эти улицы не подпадают под действие законов о декоммунизации и деколонизации топонимов.

В частности, на карте города останутся улицы российских литераторов Николая Гумилева, Александра Блока, два Первомайских переулка, улицы Левитана, Куприна, Анны Ахматовой и переулок Маршала Малиновского.

Напомним, в Одессе работало незаконное казино: организатора отправили под суд.