Фото: life.pravda.com.ua

У Кам'янському п'яна жінка знущалась з власного сина. Суд виніс їй вирок

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався у Кам'янському 1 вересня. Жінка була в стані алкогольного сп'яніння. Вона лаялась нецензурною лексикою в бік свого сина. Відомо, що мати давала йому стусани та навіть кусала її.

За це її відправили під суд. У суді жінку визнали винною у вчиненні одразу декількох адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 173-2 та ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тепер жінка вимушена сплатити штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, раніше у Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух. Люлька впала на узбіччя. Дитина отримала травми.