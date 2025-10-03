16:26  03 жовтня
03 жовтня 2025, 19:57

Росіяни атакували Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки

03 жовтня 2025, 19:57
Фото: ОВА
Росіяни 3 жовтня атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів є постраждалі

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, безпілотниками росіяни атакували Межівську громаду. Чотири людини постраждали: в них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надали необхідну допомогу. Також внаслідок атаки загорілись будинок та суха трава. Пошкоджені господарська споруда, гараж, два мотоцикли.

Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії. Пошкоджені два житлових будинки, чотири господарські споруди, сонячні панелі. Також зачепило лінію електропередач.

Нагадаємо, раніше на Сумщині під час атаки ворожого дрона поліцейські підрозділу "Білі янголи" врятували подружжя, яке опинилося в епіцентрі вибуху.

03 жовтня 2025
