Фото: ОВА

Росіяни 3 жовтня атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів є постраждалі

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, безпілотниками росіяни атакували Межівську громаду. Чотири людини постраждали: в них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надали необхідну допомогу. Також внаслідок атаки загорілись будинок та суха трава. Пошкоджені господарська споруда, гараж, два мотоцикли.

Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії. Пошкоджені два житлових будинки, чотири господарські споруди, сонячні панелі. Також зачепило лінію електропередач.

