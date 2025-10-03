Фото: suspilne.media

На початку повномасштабної війни в Миколаєві господарі покинули пітбуля Джес. Три роки собака пробула в ямі зі сміттям та власними фекаліями

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За три роки на самоті Джес забула, як ходити. Вона лише повзала від ями до паркану, куди інколи сусіди підкидали їжу. Собака вміла лише гризти кісточки і не знала, як їсти щось інше.

Зараз Джес рятують зоозахисники в Дніпрі. Вона вже робить перші спроби ходити та почала реагувати на іграшки. У собаки дуже лагідний характер. Особливо вона любить кататися в машині.

У Джес діагностували гельмінтоз та порушення координації, яке могло виникнути через вушну інфекцію або ж фізичну травму. Тому тепер на неї чекає тривале лікування та реабілітація. Однак після відновлення для неї будуть шукати турботливих господарів.

