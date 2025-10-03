Фото: ОВА

Вночі 3 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. У Дніпрі пролунали вибухи, в місті виникли займання, які приборкують рятувальники

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

В одному із селищ Дніпровського району пошкоджені чотири приватні будинки.

У Шахтарській громаді Синельниківського району понівечена п’ятиповерхівка – у будівлі вибиті вікна. У Межівській громаді загорілася приватна оселя після ранкового удару.

Неспокійною ніч була й на Нікопольщині: по Марганецькій громаді росіяни били FPV-дроном та важкою артилерією. Наразі наслідки обстрілів уточнюються.

На щастя, посюди обійшлося без постраждалих.

Очільник ОВА зазначив, що сили ППО вночі знищили над Дніпропетровщиною 13 ворожих дронів.

Головне та перше фото – з Синельниківського району, решта з Дніпровського.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня Росія здійснила атаку на Україну 86 безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та іншими дронами. Зафіксовано 31 влучання.