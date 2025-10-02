Фото: ДПСУ

Прикордонники в Ужгородському районі затримали трьох осіб. Це був житель Дніпра та двоє переправників

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Відомо, що дніпрянин разом із провідником був затриманий у населеному пункті Великий Березний під час початку її руху до державного кордону. Під час перевірки з'ясувалось, що влаштувала це все його дружина.

Жінка проживає з сином в Іспанії. Вона взяла кредит у розмірі 14 500 євро, щоб оплатити чоловіку "втечу за кордон". Переправники порадили чоловіку приїхати до Ужгорода, де вони його зустріли та провели до прикордоння. Там його заселили в орендованій квартирі. Прикордонний наряд затримав їх, коли вони вже почали йти до кордону.

"Переправників затримали у порядку ст.208 КПК України. На адресу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали групу, яка намагалася незаконно переправити шістьох призовників за 48 тис. доларів. Слідство встановило, що організатор координував операцію через телеграм-канал, а водій виконував його вказівки.