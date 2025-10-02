Фото: ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Нікопольщина перебувала під обстрілами артилерії та під ударами FPV-дронів. Постраждали райцентр і Покровська громада. Крім того, у Марганецькій громаді зафіксовані наслідки попередньої атаки безпілотника, що сталася напередодні ввечері: пошкоджені два приватні будинки та газогін.

У Синельниківському районі росіяни скерували дрон на Покровську громаду. Внаслідок влучання зайнялися приватна оселя та дві легкові автівки. Пожежу ліквідували рятувальники.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Фото – з Нікопольщини.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня Росія здійснила атаку на Україну 86 безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та іншими дронами. Зафіксовано 31 влучання.