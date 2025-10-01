16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
01 жовтня 2025, 20:00

Ворог атакував три громади на Дніпропетровщині: пошкоджено будинки та господарські споруди

01 жовтня 2025, 20:00
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Протягом дня кілька громад Нікопольського району зазнали обстрілів з боку російських військ, є пошкоджені будівлі та господарські споруди

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом дня Нікопольський район зазнав кількох обстрілів з боку російських військ. Ворог застосовував важку артилерію та fpv-дрони, завдаючи ударів по райцентру, а також по територіях Покровської, Червоногригорівської та Марганецької громад.

Внаслідок атак пошкоджено приватний будинок та господарську споруду, частково зруйновано гараж. Наразі на деяких ділянках продовжують обстеження, щоб уточнити масштаби руйнувань і наслідки для місцевої інфраструктури.

Ближче до вечора ворог застосував касетні авіаційні бомби (КАБ) по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. В одній із осель сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано рятувальниками.

За попередніми даними, люди під час обстрілів не постраждали. Місцеві служби продовжують оцінку ситуації та надають допомогу населенню у відновленні пошкодженого майна.

Нагадаємо, раніше Дніпро зазнав атак дронів, які залишили по місту масштабні руйнування та постраждалих. Під час останньої атаки знову постраждали будівлі та автомобілі, а спеціалісти оцінюють наслідки вибухової хвилі.

обстріли Дніпропетровська область артилерія пошкодження російська армія Нікопольщина дрони зруйновані будинки
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
