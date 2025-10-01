Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Протягом дня кілька громад Нікопольського району зазнали обстрілів з боку російських військ, є пошкоджені будівлі та господарські споруди

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом дня Нікопольський район зазнав кількох обстрілів з боку російських військ. Ворог застосовував важку артилерію та fpv-дрони, завдаючи ударів по райцентру, а також по територіях Покровської, Червоногригорівської та Марганецької громад.

Внаслідок атак пошкоджено приватний будинок та господарську споруду, частково зруйновано гараж. Наразі на деяких ділянках продовжують обстеження, щоб уточнити масштаби руйнувань і наслідки для місцевої інфраструктури.

Ближче до вечора ворог застосував касетні авіаційні бомби (КАБ) по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. В одній із осель сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано рятувальниками.

За попередніми даними, люди під час обстрілів не постраждали. Місцеві служби продовжують оцінку ситуації та надають допомогу населенню у відновленні пошкодженого майна.

Нагадаємо, раніше Дніпро зазнав атак дронів, які залишили по місту масштабні руйнування та постраждалих. Під час останньої атаки знову постраждали будівлі та автомобілі, а спеціалісти оцінюють наслідки вибухової хвилі.