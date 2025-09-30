15:26  30 вересня
30 вересня 2025, 18:48

У Дніпрі через атаку дронів пошкоджено понад 20 автівок і 15 будівель

30 вересня 2025, 18:48
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
У Дніпрі ліквідують наслідки масованої атаки дронів, під час якої загинула одна людина та постраждали десятки об’єктів цивільної інфраструктури

Про це повідомляє заступник міського голови Ігор Маковцев, передає RegioNews.

Унаслідок масованої атаки дронами по Дніпру, яка сталася 30 вересня, у місті зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено понад 20 автомобілів і більше ніж 15 будівель, серед яких – житлові будинки, гуртожиток, заклади освіти, культури та охорони здоров’я. За його словами, на місцях ударів триває ліквідація наслідків, а до верхніх поверхів деяких споруд доступ поки що обмежений. Комунальні служби вже працюють над відновленням, де це можливо.

Рятувальники працюють на місці удару в Дніпрі

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 20 отримали поранення. Вогонь охопив офісне приміщення та декілька автівок. Повністю знищено дві машини, ще сімнадцять зазнали серйозних пошкоджень. Удар завдав шкоди цивільній інфраструктурі – постраждали також навчальний і медичний заклади.

Окрім Дніпра, під обстрілами опинилися Покровська громада на Нікопольщині, а також Покровська та Межівська громади Синельниківського району. Російські війська застосували важку артилерію, керовані авіабомби та дрони типу FPV. Внаслідок атак зайнялося приватне житло, проте, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Наразі на місцях працюють рятувальники та спеціалісти, які обстежують пошкоджені території.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по Дніпру стали черговим свідченням цілеспрямованого терору проти цивільних. Він наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію та запровадження жорсткіших санкцій. Також глава держави підкреслив важливість спільних дій європейських країн для створення надійного захисту від дронів і ракет, аби жодна країна не залишалася сам на сам із цією загрозою.

Раніше повідомлялося, під час дронової атаки на Дніпро 12 людей отримали поранення, один із них у важкому стані. Вибухи спричинили кілька пожеж у різних районах міста — масштаби руйнувань ще уточнюються.

інфраструктура Дніпро центр атака загиблий дрони поранені шахеди
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
