Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпрі ліквідують наслідки масованої атаки дронів, під час якої загинула одна людина та постраждали десятки об’єктів цивільної інфраструктури

Про це повідомляє заступник міського голови Ігор Маковцев, передає RegioNews.

Унаслідок масованої атаки дронами по Дніпру, яка сталася 30 вересня, у місті зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено понад 20 автомобілів і більше ніж 15 будівель, серед яких – житлові будинки, гуртожиток, заклади освіти, культури та охорони здоров’я. За його словами, на місцях ударів триває ліквідація наслідків, а до верхніх поверхів деяких споруд доступ поки що обмежений. Комунальні служби вже працюють над відновленням, де це можливо.

Рятувальники працюють на місці удару в Дніпрі

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 20 отримали поранення. Вогонь охопив офісне приміщення та декілька автівок. Повністю знищено дві машини, ще сімнадцять зазнали серйозних пошкоджень. Удар завдав шкоди цивільній інфраструктурі – постраждали також навчальний і медичний заклади.

Окрім Дніпра, під обстрілами опинилися Покровська громада на Нікопольщині, а також Покровська та Межівська громади Синельниківського району. Російські війська застосували важку артилерію, керовані авіабомби та дрони типу FPV. Внаслідок атак зайнялося приватне житло, проте, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Наразі на місцях працюють рятувальники та спеціалісти, які обстежують пошкоджені території.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по Дніпру стали черговим свідченням цілеспрямованого терору проти цивільних. Він наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію та запровадження жорсткіших санкцій. Також глава держави підкреслив важливість спільних дій європейських країн для створення надійного захисту від дронів і ракет, аби жодна країна не залишалася сам на сам із цією загрозою.

Раніше повідомлялося, під час дронової атаки на Дніпро 12 людей отримали поранення, один із них у важкому стані. Вибухи спричинили кілька пожеж у різних районах міста — масштаби руйнувань ще уточнюються.