Фото: ОВА

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, російська армія атакувала Нікопольський район з артилерії та дронів. Зокрема, були удари по Нікополю, Марганецькій, Покровській громадах. Потрощені два приватні будинки.

Також безпілотник влучив у Миколаївській громаді. Внаслідок удару загорілась легкова автівка. Рятувальники загасили пожежу.

На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Запоріжжя дронами. Через цю нічну атаку майже в дев'яти тисяч абонентів зникла електроенергія. Вже увечері 27 вересня повідомили про завершення відновлювальних робіт.