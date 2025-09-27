00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
27 вересня 2025, 18:55

Потрощені будинки, згорілі авто: росіяни атакували Дніпропетровщину

27 вересня 2025, 18:55
Фото: ОВА
Протягом дня російські окупанти атакували Дніпропетровську область. У ОВА показали фото наслідків ударів

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, російська армія атакувала Нікопольський район з артилерії та дронів. Зокрема, були удари по Нікополю, Марганецькій, Покровській громадах. Потрощені два приватні будинки.

Також безпілотник влучив у Миколаївській громаді. Внаслідок удару загорілась легкова автівка. Рятувальники загасили пожежу.

На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Запоріжжя дронами. Через цю нічну атаку майже в дев'яти тисяч абонентів зникла електроенергія. Вже увечері 27 вересня повідомили про завершення відновлювальних робіт.

26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
У Запоріжжі відновили електроенергію після обстрілу
27 вересня 2025, 18:35
Смертельна ДТП на Полтавщині: водію обрали запобіжний захід
27 вересня 2025, 17:45
Через 3 тисячі гривень: у Харкові чоловік напав на пенсіонера та побив його
27 вересня 2025, 16:45
Намагався потрапити до Румунії: на Закарпатті затримали "туриста" в горах
27 вересня 2025, 15:45
Смертельна ДТП на Рівненщині: мотоцикліст загинув на місті
27 вересня 2025, 14:35
На Одещині військових ТЦК забризкали газом на вулиці та розбили їм авто: що вирішив суд
27 вересня 2025, 13:40
У Харкові рятувальники врятували кота з пожежі
27 вересня 2025, 13:20
У мережі показали відео розстрілу у Кривому Розі президента федерації самбо Понирка
27 вересня 2025, 12:40
Адаптація першокласників до онлайн-освіти: виклики та рішення
27 вересня 2025, 12:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
