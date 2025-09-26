Фото: ОВА

В ночь на 26 сентября российские войска атаковали Никопольский район

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под обстрелами оказались райцентр, а также Покровская и Марганецкая громады.

В результате атак повреждены три частных дома, хозяйственная постройка и теплица. Задело также линию электропередач и газопровод.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Глава ОВА отметил, что ночью силы ПВО сбили над Днепропетровщиной шесть вражеских беспилотников.

Напомним, утром 26 сентября россияне ударили КАБом по жилому сектору Сумской области. В результате удара повреждены частные дома.