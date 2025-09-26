Нічні удари по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, ЛЕП і газогін
В ніч на 26 вересня російські війська атакували Нікопольський район
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Під обстрілами опинилися райцентр, а також Покровська та Марганецька громади.
Внаслідок атак пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та теплиця. Зачепило також лінію електропередач і газогін.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Очільник ОВА зазначив, що вночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною шість ворожих безпілотників.
Нагадаємо, зранку 26 вересня росіяни вдарили КАБом по житловому сектору на Сумщині. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки.
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Росіяни скинули півтора десятка авіабомб на Херсон: що відомо про наслідки
26 вересня 2025, 09:12На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
26 вересня 2025, 08:50У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
26 вересня 2025, 08:32Сили ППО знешкодили 128 зі 154 безпілотників, якими вночі росіяни атакували Україну
26 вересня 2025, 08:13На Київщині конфлікт в закладі закінчився стріляниною
26 вересня 2025, 07:54На Сумщині росіяни вдарили КАБом по житловому сектору: пошкоджені будинки
26 вересня 2025, 07:25ЗСУ за добу ліквідували понад 900 росіян та 13 ворожих артсистем
26 вересня 2025, 07:12Письменниця Ірена Карпа розповіла, як ледь не розлучилась
26 вересня 2025, 02:50Відомий український актор мобілізувався до ЗСУ
26 вересня 2025, 01:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі блоги »