Фото: ОВА

В ніч на 26 вересня російські війська атакували Нікопольський район

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під обстрілами опинилися райцентр, а також Покровська та Марганецька громади.

Внаслідок атак пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та теплиця. Зачепило також лінію електропередач і газогін.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Очільник ОВА зазначив, що вночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною шість ворожих безпілотників.

Нагадаємо, зранку 26 вересня росіяни вдарили КАБом по житловому сектору на Сумщині. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки.