23 сентября 2025, 21:48

На Днепропетровщине – более 40 атак в день: есть погибшая и раненые

23 сентября 2025, 21:48
Фото: ОВА
В течение дня российская армия более четырех десятков раз атаковала Днепропетровщину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Никополе за медицинской помощью обратились еще две женщины в возрасте 86 и 55 лет. Их состояние удовлетворительное, будут лечиться дома. Всего в Никопольском районе погиб один человек и еще трое получили ранения.

Кроме Никополя, под ударами были Покровская, Красногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады. Россияне применяли дроны и артиллерию. Повреждены почти десяток частных домов, горели дома. Побиты также многоэтажка, гаражи, несколько легковых авто и микроавтобус.

Беспилотник ударил и по Межевской громаде Синельниковского района, там загорелся частный дом.

Фото – из Никопольщины.

Напомним, вечером 23 сентября в Сумской области российский дрон атаковал авто. Погиб водитель, еще один мужчина ранен.

