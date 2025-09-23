Фото: ОВА

В течение дня российская армия более четырех десятков раз атаковала Днепропетровщину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Никополе за медицинской помощью обратились еще две женщины в возрасте 86 и 55 лет. Их состояние удовлетворительное, будут лечиться дома. Всего в Никопольском районе погиб один человек и еще трое получили ранения.

Кроме Никополя, под ударами были Покровская, Красногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады. Россияне применяли дроны и артиллерию. Повреждены почти десяток частных домов, горели дома. Побиты также многоэтажка, гаражи, несколько легковых авто и микроавтобус.

Беспилотник ударил и по Межевской громаде Синельниковского района, там загорелся частный дом.

Фото – из Никопольщины.

