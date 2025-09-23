17:36  23 вересня
Кава в Україні подорожчає: на скільки підскочать суми у чеку
17:13  23 вересня
У Києві померла 24-річна породілля з опіками понад 80% тіла після удару по Святошинському району
19:52  23 вересня
На Дніпропетровщині чоловік розстріляв сусіда через ревнощі
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 21:48

На Дніпропетровщині – понад 40 атак за день: є загибла і поранені

23 вересня 2025, 21:48
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом дня російська армія понад чотири десятки разів атакувала Дніпропетровщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Нікополі по медичну допомогу звернулися ще дві жінки віком 86 і 55 років. Їхній стан задовільний, лікуватимуться вдома. Загалом сьогодні у Нікопольському районі загинула одна людина та ще троє отримали поранення.

Окрім Нікополя, під ударами були Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Росіяни застосовували дрони й артилерію. Пошкоджені майже десяток приватних будинків, горіли оселі. Потрощені зазнали також багатоповерхівка, гаражі, кілька легкових авто та мікроавтобус.

Безпілотник поцілив і по Межівській громаді Синельниківського району, там загорівся приватний будинок.

Фото – з Нікопольщини.

Нагадаємо, ввечері 23 вересня на Сумщині російський дрон атакував авто. Загинув водій, ще один чоловік поранений.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Дніпропетровська область Нікопольщина
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Співачка Надя Дорофєєва зізналась, який подарунок від фанатів був найбільш дивним
23 вересня 2025, 23:50
Мультик про пса Патрона скасували: як із цим пов'язаний Трамп
23 вересня 2025, 23:30
На Київщині мотоцикліст загинув після зіткнення з вантажівками
23 вересня 2025, 22:21
"Мандрівка" до Молдови за 14 тисяч доларів: у Харкові експравоохоронець влаштував бізнес на ухилянтах
23 вересня 2025, 21:55
У Києві розслідують порубку дерев та будівництво на прибережній зоні
23 вересня 2025, 21:35
Країни НАТО мають збивати літаки РФ у разі порушення їхнього повітряного простору, – Трамп
23 вересня 2025, 21:22
На Сумщині дрон атакував авто: загинув чоловік, ще один поранений
23 вересня 2025, 20:49
На Запорізькій АЕС – десятий блекаут від початку російської окупації
23 вересня 2025, 20:26
На Чернігівщині знешкодили бойові частини збитих ворожих дронів
23 вересня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »