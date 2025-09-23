Фото: ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Нікополі по медичну допомогу звернулися ще дві жінки віком 86 і 55 років. Їхній стан задовільний, лікуватимуться вдома. Загалом сьогодні у Нікопольському районі загинула одна людина та ще троє отримали поранення.

Окрім Нікополя, під ударами були Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Росіяни застосовували дрони й артилерію. Пошкоджені майже десяток приватних будинків, горіли оселі. Потрощені зазнали також багатоповерхівка, гаражі, кілька легкових авто та мікроавтобус.

Безпілотник поцілив і по Межівській громаді Синельниківського району, там загорівся приватний будинок.

Фото – з Нікопольщини.

Нагадаємо, ввечері 23 вересня на Сумщині російський дрон атакував авто. Загинув водій, ще один чоловік поранений.