12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
19 вересня 2025, 21:50

У Дніпрі чоловік втратив руку під час роботи з верстатом

19 вересня 2025, 21:50
Фото з відкритих джерел
У Дніпрі стався нещасний випадок на виробництві. Медики врятували життя чоловіка

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

До медиків звернулись з викликом про травму руки на виробництві. Коли "швидка допомога" прибула, стало зрозуміло, що сталась травматична ампутація правої кисті. До приїзду лікарів співробітники підприємства наклали постраждалому турнікет.

"Після переоцінки стану пацієнта було вирішено накласти додатковий турнікет. Проведено знеболення, накладена асетпична пов'язка, розпочата інфузійна та киснева терапія. У чоловіка додатково виявлено синдром слабкості синусового вузла, терапія якого теж розпочато негайно", - розповів медик Владислав Боднюк.

Завдяки наданій екстреній медичній допомозі, чоловіка в тяжкому, але стабільному стані доставили до профільного медичного закладу міста. Медики нагадують, що не варто нехтувати правилами техніки безпеки під час роботи на виробництві.

Нагадаємо, раніше в Харкові пасажирка впала з ескалатора. Чергова по залу служби пасажирських перевезень відреагувала дуже швидко. Вона зупинила кровотечу, використала необхідні засоби з аптечки та викликала швидку допомогу.Завдяки цьому стан постраждалої був стабілізований ще до прибуття медиків.

нещасний випадок інцидент Дніпро
19 вересня 2025
