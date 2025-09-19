Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, є поранені
Росіяни 19 вересня завдали ударів по Дніпропетровській області. Ворог атакував регіон безпілотниками та артилерією
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, російські військові атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську громади. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. 59-річну жінку госпіталізували.
"Пошкоджені 15 приватних будинків, 5 господарських споруд, 3 гаражі, 3 парники, авто, лінія електропередач. Понівечений спортклуб", - повідомив голова ОВА.
На Синельниківщині росіяни атакували Маломихайлівську та Межівську громади керованими авіабомбами та безпілотником. Внаслідок удару загорілась адміністративна будівля. Також отримав поранення 61-річний чоловік, його госпіталізували медики.
Нагадаємо, раніше у Ніжинському районі Чернігівської області російські війська здійснили цілеспрямований удар по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежа виникла внаслідок атаки ворожих безпілотників.