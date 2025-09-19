Фото: ОГП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Організував схему офіцер ЗСУ, який раніше вже фігурував у справі про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської облради. Після цього випадку його зняли з посади та знизили у званні з підполковника до майора. Суд визнав винним у допомозі в ухиленні від служби та розтраті майна, але через каяття дав 3 роки умовно.

Втім, після цих подій офіцер не зупинився, а продовжив свою злочинну діяльність. За гроші він допомагав військовим тікати прямо з частини та виїжджати за кордон. До нової схеми були залучені й двоє цивільних – один займався перевезенням "клієнтів", інший відповідав за фінансові розрахунки.

В одному з випадків ділки домовилися вивезти військовослужбовця з Кам’янського району. Жінка-спільниця запевнила клієнта, що все відбудеться "без наслідків". Повний пакет послуг оцінили в 14 тисяч доларів. До нього входила не лише втеча з частини, а й переправлення через кордон. Також військовому пояснили, що після потрапляння за кордон він має зареєструватися як біженець.

9 вересня інший учасник схеми приїхав по військового до частини та разом із ним поїхав до Дніпра. Там солдат передав першу частину грошей – 7 тисяч доларів. Решту він мав віддати перед виїздом за кордон. Втім реалізувати цій план завадили правоохоронці.

Офіцера-організатора схеми затримали у гральному закладі Дніпра, де він регулярно проводив дозвілля. При собі він мав майже 4 тисячі доларів, які він ще не встиг програти цього вечора.

Під час слідчих дій працівники ДБР також знайшли свідка, яка підтвердила, що чоловік організовував "бізнес" на втечі військових та дала викривальні покази на офіцера.

Майору та його спільникам оголосили підозри у пособництві дезертирству та перешкоджанні діяльності ЗСУ. Їм загрожує до 12 років в’язниці.

Наразі вирішується питання про взяття офіцера під варту без можливості внесення застави.

Також правоохоронці перевіряють інші епізоди діяльності угруповання і можливу причетність до них офіцерів військової частини.

Нагадаємо, на Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах. Фігурантам загрожує до 9 років ув’язнення.